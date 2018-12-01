Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Şanlıurfa adayını davul zurna eşliğinde binlerce kişi karşıladı

AK Parti Şanlıurfa adayını davul zurna eşliğinde binlerce kişi karşıladı

AK Parti Şanlıurfa adayını davul zurna eşliğinde binlerce kişi karşıladı

Lyon Beyaz Gül Allah Davul Zurna 

-AK aday Beyazgül’e beyaz güllerle karşılandı
-AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşmaları
-Vatandaşların yoğun katılımından görüntüler
-Genel görüntü ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü binlerce kişi havaalanında, davul-zurna eşliğinde görkemli bir şekilde karşıladı. Ankara’dan havayolu ile geldiği GAP Havalimanında binlerce kişi tarafından davul-zurna eşliğinde görkemli bir şekilde karşılanan AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar karşıladı. Parti teşkilatı ve milletvekilleri ile birlikte çıkışa ilerleyen Beyazgül’ü tebrik etmek isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu. Binlerce kişi tarafından yoğun ilgi gösterilen Beyazgül, daha sonra bindiği otobüsten vatandaşlara, beyazgül verdi. Kent merkezinde de yoğun ilgi vardı AK aday Beyazgül, daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile geldiği Şanlıurfa AK Parti İl Binası önünde görkemli bir şekilde karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşan Beyazgül, burada daha sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Beyazgül, “Fakirin, fukaranın adayı olarak inşallah seçilirsek 2 milyonun başkanı olacağım” dedi.
Beyazgül, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte beyaz güvercinler uçurarak, çalışmalarının startını verdi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı