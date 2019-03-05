Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü: 'Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız'

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü: 'Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız'

Mitingden görüntü

Başkan Adayı Seçim Mitingi Hastane Sivil Toplum Irak 

-Başkanın konuşması

( İSTANBUL ) - AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü: "Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız" İSTANBUL

- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de düzenlenen seçim mitinginde halka seslendi. Döğücü, Sancaktepe’nin hizmeti hak ettiğini söyleyerek; “ Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız “ dedi.
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de düzenlenen seçim mitinginde Sancaktepeli seçmenlere hitap etti. Sancaktepe Belediyesi’nin önünde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Av. Şeyma Döğücü mitingde gerçekleştirdiği konuşmasında Sancaktepelilere hizmet sözü verdi. ‘Bizim makamlarla, mevkilerle işimiz yok’ diyen Döğücü, özellikle şehir hastanesinin yapılmasından sonra Sancaktepe’de pek çok şeyin gelişeceğinin altını çizdi. Döğücü’nün konuşmasına vatandaşlardan büyük destek geldi. ‘Sancaktepe’de gece gündüz demeden çalışacağız’ Sancaktepe’de her kesimle görüştüklerini ve ilçenin eksiğini, gediğini tespit ettiklerini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü; “ Bizim makamlarla, mevkilerle işimiz yok. Sancaktepe hizmeti hak ediyor. Çok güzel hizmetler yapıldı. Biz İsmail Başkanımıza 10 yıldır fedakar çalışmaları ve Sancaktepe’ye verdiği bu hizmetler için yürekten teşekkür ediyoruz. Sancaktepe’de gece gündüz demeden çalışacağız. Bize görev tevdi edildiği günden itibaren sahalardayız. Her kesimimizle görüştük. Muhtarlarımızla, imamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla görüştük. Bütün mahallelerimizde programlar yaptık. İlçemizin eksiğini, gediğini hepsini tespit ettik. Ekip olarak 7/24 çalışıyoruz. Biz Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız. Sizlerin her daim arasında olacağız. Büyükşehirde belediye başkan adayımız Binali Başkanımızla birlikte en güzel hizmetleri Sancaktepe’ye getireceğiz “ diye konuştu.
‘Hastanemiz açıldığında 50 bin kişiyi orada istihdam edeceğiz’ Sancaktepe’ye yapılacak şehir hastanesinin ilçenin hem ulaşımına hem istihdamına hem de ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını ifade eden Döğücü; “ Sancaktepe’ye şehir hastanesi yapılacak. Cumhurbaşkanımız bu görevi bize bıraktı. Bizde şehir hastanemizin bir an evvel açılıp, hizmet vermesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımıza Avrupa’nın en büyük şehir hastanesini Sancaktepe’ye getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir şans. Hastanemiz açıldığında 50 bin kişiyi orada istihdam edeceğiz. Hastane sayesinde bütün çevre akslar, trafik aksları yeniden yapılanacak. Otobanlara bağlantılar yeniden planlanacak. Gerek ulaşımımıza gerek istihdamımıza gerekse ilçe ekonomimize çok büyük katkıları olacak“ dedi.
(AST-EY
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı