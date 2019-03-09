AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'den vatandaşlara haftasonu sürprizi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepeli vatandaşlara hafta sonu sürprizi yaptı. Döğücü, baharın gelmesini fırsat bilip parklara akın eden vatandaşları ziyaret edip, desteklerini istedi. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, baharın gelmesiyle parklara akın eden vatandaşlara sürpriz yaptı. Hafta sonu olması sebebiyle ailesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen Sancaktepelileri ziyaret eden Döğücü, onlarla beraber masalarına konuk olarak sohbet etti. Vatandaşların memnuniyetle misafir ettiği Döğücü, seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Genciyle yaşlısıyla Sancaktepeliler de Av. Şeyma Döğücü'ye 31 Mart Yerel Seçimleri için başarı temennilerinde bulundu. Döğücü, daha sonrasında oto sanayicilerle temasta bulundu. Çalışanlara 'hayırlı işler' dileyen Döğücü, burada da bir süre sohbet ettikten sonra çalışmalarına devam etmek üzere ayrıldı.

