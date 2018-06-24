AK Parti Parti Sözcüsü Ünal: 'Milletimizin kararı bizim başımız gözümüz üzerinedir' - KAHRAMANMARAŞ
AK Parti Parti Sözcüsü Ünal: "Milletimizin kararı bizim başımız gözümüz üzerinedir" - KAHRAMANMARAŞ - Oy kullanma işlemi öncesi görüntüler - Oy kullanan vatandaşlardan görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın oy kullanacağı okula gelişinden görüntüler - Mahir Ünal'ın oy kullanması - Mahir Ünal'ın açıklaması"Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti milletvekili adayları Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile geldiği Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu'nda 2072 nolu sandıkta oyunu kullandı.Ünal, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye, millete hayırlar getirmesini diledi.Bugünün demokrasi bayramı olduğunu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini vurgulayan Ünal, demokrasinin bir gereği olarak milletin bugün temsilcilerini seçeceğini belirtti. 16 yıldan beri sandıkta çıkan iradenin egemen olması için mücadele verdiklerini dile getiren Ünal, "Bu ülke 1877'den beri dünyada nadir seçim geleneğine sahip ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla bir güçlü bir seçim geleneğimiz, güçlü bir seçim sistemimiz bunun sonucunda ortaya çıkmış halkımızın bir demokrasi kültürü var. İnsanımız seçimlere çok önemi verir, çok kıymet verir. Seçimler özgür bir şekilde, şeffaf bir şekilde bütün siyasi partilerin temsilcilerin sandık başında kendi seçmenlerinin iradelerinin güvenli bir şekilde tecelli etmesi için bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında. İnşallah akşam da güvenli bir şekilde seçim sonuçları alınacak. Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Mahir Ünal, seçimlerde aklı selimin galip geleceğine dikkat çekerek sükunet içerisinde seçimlerin gerçekleşeceğini kaydetti. Herkesi sandıkta tecelli edecek olan millet iradesine karşı son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet eden Ünal, şunları kaydetti:"Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da herşey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Herşey son derece açık, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlemleri, güvenlik tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması, muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli etmesi de bizi siyasetçiler olarak asli görevimizdir."