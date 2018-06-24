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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti’nin zaferinin ardından Bursa’da coşkulu kutlama

AK Parti’nin zaferinin ardından Bursa’da coşkulu kutlama

Vatandaşların yukarıdan görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj
-Sevinç gösterisinden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başladığı andan beri Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda binlerce AK Partili kutlama yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın etti. Binlerce AK Partili ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar atıyor. Davul zurna ve meşalelerin yandığı kutlama töreninde araçlarla uzun konvoylar oluşturuldu. Otomobillerin camlarından çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferini kutladı. (SD-
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