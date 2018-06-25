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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti'nin zaferi Şuhut'ta coşku ile kutlandı

AK Parti'nin zaferi Şuhut'ta coşku ile kutlandı

akşam çekilen görüntüler

( AFYON KARAHİSAR-HD) AFYON KARAHİSAR

Tezahür Karahisar Tezahürat 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde AK Partili vatandaşlar seçim sonuçlarını coşkuyla kutlandı. Şuhut’ta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlar çarşı meydanında bir araya gelerek seçim sonuçlarını bekledi. Resmi olmayan sonuçların açıklanmaya başlanması ile meydanlara koşan vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti bayrakları ile kutlama yaptı. Partililer, alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şuhutlu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tezahüratları yaptı. Vatandaşlar, seçim şarkılarını da hep bir ağızdan söyledi.

Ardından, AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından meşaleler eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

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