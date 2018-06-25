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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ak Parti'nin zaferi Stockholm'de ses getirdi İzle

Ak Parti'nin zaferi Stockholm'de ses getirdi İzle

Kutlamalardan detaylar

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

İsveç Başkent 


- STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ak Partililer seçim sonuçlarını kendi lokallerinde izlediler. Resmi olmayan sonuçlara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra, Stockholm sokakları İstanbul kutlamalarına benzedi. Ak Partililer ellerinde Turk ve Ak Parti bayraklarıyla Stockholm'ün Merkezi'nde çoşkularını dile getirdiler İsveç'te yapılan seçimlerde Akparti Stockholm üyelerinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı UETD İsveç Başkanı Özer Eken lokalde bulunan partililere teşekkür etti.
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