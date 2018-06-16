'AK Parti'nin, tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım'- İSTANBUL
"AK Parti'nin, tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım" - İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları"AK Parti'nin, tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmek durumundayız. Bu Türkiye için bir beka mücadelesi. Suruç'ta arefe günü yaşanan olayda gerçekten bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kalkanlara vereceğimiz en güzel cevap, AK Parti'nin hem Türklerin hem Kürtlerin tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım" - "Rabbim inşallah bizimle olacak. İnanıyorum ki, 24 Haziran gecesi burada bir bayram havasını yaşayacağız. 24 Haziran'da zaferi hep birlikte kutlayacağız"İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmek durumundayız. Bu Türkiye için bir beka mücadelesi. Suruç'ta arefe günü yaşanan olayda gerçekten bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kalkanlara vereceğimiz en güzel cevap, AK Parti'nin hem Türklerin hem Kürtlerin tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım." dedi. Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaşan Kaya, "Rabbim bu coğrafyada yaşanan acıların son bulduğu, tüm çocukların güldüğü, kadınların acı çekmediği ve mazlum insanların zulümden kurtulduğu bayramlara eriştirsin. Tüm mazlum coğrafyalar için umut olan bir tek Türkiye var. Türkiye'de de mazlum insanlara umut olan bir tek kişi var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu. Sadece kendi çocukları için çalışmadıklarını belirten Kaya, Türkiye'nin dünyadaki tüm mazlumlar için çalışan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Arakan ve Filistin'deki mazlum kadınların, çocukların umudu olduğunu belirtti. - "Rabbimin lütfu da inşallah seçim günü bizimle olacak"Bakan Kaya, seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maalesef bayrama bayram arefesinde gölge düşürenler terör örgütünün uzantısı Sultangazi'de yoğun çalışma içerisinde, bunu görüyorum. Sultangazi olarak sizlerin nokta atışlarlarla artık bu haftadan sonra inanıyorum ki oyları yüzde 70'e taşıyacağız. Sultangazi yüzde 70'e doğru ilerliyor. Sorumluluğumuz bir kere daha arttı. Yüzde 70 için son hafta son gayretle çalışmak durumundayız. Son gayretimizi en yüksek düzeyde göstermek zorundayız. Bu teşkilatın hiçbir karşılıksız beklemeksizin verdiği emek çaba gayret çok kıymetli. Başka türlü AK Parti teşkilatlarında dava bilinci olmazsa bayram, gece, gündüz demeden bu yüksek tempoda çalışmamız mümkün olmazdı. Rabbimin lütfu da inşallah seçim günü bizimle olacak. Biz inanıyoruz ki gayret bizden tevfik Allah'tan ama biz gayreti en üst düzeyde seçin günü akşamına kadar sürdürmek durumundayız. Rabbim inşallah bizimle olacak. İnanıyorum ki, 24 Haziran gecesi burada bir bayram havasını yaşayacağız. 24 Haziran'da zaferi hep birlikte kutlayacağız."Son haftanın çok önemli olduğunu belirten Kaya, bir oyun bile çok önemli olduğunu vurgulayarak, Sultangazi'de çalınmadık kapı, ulaşılmadık insan bırakılmaması gerektiğini söyledi.
- "24 Haziran Türkiye için bir beka mücadelesi"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da yeni sistemin ilk başkanı yapacaklarını belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Türkiye, çok çekti darbelerden, vesayet odaklarından çok çekti. 15 Temmuz'da da hep birlikte sayın cumhurbaşkanımızın çağrısıyla irademize sahip çıktık. Ama şimdi artık belki de yüzyılın seçimi olacak 24 Haziran'da sayın cumhurbaşkanımızı seçmek durumundayız. Bu Türkiye için bir beka mücadelesi. Suruç'ta arefe günü yaşanan olayda gerçekten bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kalkanlara vereceğimiz en güzel cevap, AK Parti'nin hem Türklerin hem Kürtlerin tüm Türkiye'nin partisi olduğunu göstermemiz lazım."Daha sonra partisinin Kağıthane İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen bayramlaşma töreni için Has Bahçe Mesire alanına gelen Kaya, partililerle bayramlaşarak, fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti.