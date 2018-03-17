AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi - GAZİANTEP - "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan otobüsten detaylar - AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin konuşmasıAK Parti'nin "Şehrim 2013" projesi - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Şehrim 2023" projesi kapsamında "Şehrim 2023" otobüsü Gaziantep 'te faaliyetlerine başladı - Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: - "Biz Gaziantep olarak 2023'e en hazır olan şehirlerden bir tanesiyiz"GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Merkezi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan otobüs, Gaziantep 'e ulaştı.Kentteki bir alışveriş merkezinin önüne park eden otobüste eş zamanlı olarak web tabanı ve mobil uygulama aracılığıyla şehre yönelik görüş ve öneriler anket çalışmasıyla alınmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Şehrim 2023" projesinin önemine değinerek kalkınmanın ve demokrasinin yerelde başladığına dikkati çekti.Artık şehirlerin yarıştığı bir dünya düzeninin bulunduğunu anlatan Şahin, bugün ülkelerin ulaşmak istediği bütün hedefleri önce şehirlerde gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Biz Gaziantep olarak 2023'e en hazır olan şehirlerden bir tanesiyiz. Çünkü şehir ekonomisini, sanayisini, kültürünü, insana odaklı sosyal belediyeciliği çalıştık. Geçmişten aldığımız hazineyi geleceğe taşımamız gerekiyor. Kültürel belediyecilikte de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çok yoğun şekilde çalışıyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilikte çok iyiyiz. Bütün kesimlerin hayat bulduğu sosyal belediyecilikte Şehrim 2023'e hazırız. Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir sözü var; şehri imar ederken nesli ihmal etmeyin. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Biz büyük bir aileyiz, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Çıkan sonuçların birebir takipçisi olacağız. Çünkü demokrasi yerelde başlıyor. Hangi hemşehrimiz ne istiyorsa ne talep ediyorsa bunu birebir yaparak yolumuza devam edeceğiz."AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de otobüsün 22 Mart'a kadar kentin çeşitli meydanlarında Gaziantep lilerle bir araya geleceğini söyledi.
Şehrim 2023 Projesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiğini belirten Özkeçeci, "Tüm hemşehrilerimi buradaki ankete katılmaya davet ediyorum. Gaziantep 2 milyonu aşan nüfusuyla kadim bir şehir. Gelecekten öte geçmişimize de sahip çıkmak zorundayız. Gaziantep 'in geçmişi, bugünü ve yarını önemlidir." dedi. Özkeçeci, proje kapsamındaki 2 otobüsün ilk olarak Van ve Bursa'ya gittiğini, 3'üncü durak olarak da Gaziantep 'e geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Çarşamba gününe kadar Gaziantep imizin değişik mekanlarında park edecek. Burada vatandaşlarımız tek tek gelecekler kendi görüşlerini, beklentilerini, nasıl bir Gaziantep 'te yaşamak istediklerini belirtecekler, hayallerini anlatacaklar. İnşallah biz de bunu değerlendirerek sonuç raporunu Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Yaşanabilir şehirler inşa edebilmek için 81 ilimize ulaşmaya çalışacağız. Kentimizin geleceğine sahip çıkmak için emanet olan bu şehri bizden sonra gelecek nesillere ulaştırabilmek için bu anketi düzenliyoruz."Şehrim 2023 otobüsü 19 Mart Pazartesi günü Korutürk Caddesi'nde bulunan Bosna - Hersek Parkında, 20 Mart'ta Güneykent Mahallesi Parkı'nda, 21 - 22 Mart'ta ise Demokrasi Meydanı'nda olacak.