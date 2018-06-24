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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'nin seçim zaferini göbek atarak kutladılar

AK Parti'nin seçim zaferini göbek atarak kutladılar

Seçim zaferini göbek atarak kutlayan Edremitliler

Kutlay Kalaba Alabalık 

-detay görüntüler

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti'nin seçim zaferini vatandaşlar davullu zurnalı göbek atarak kutladılar. Balıkesir'in Edremit ilçesinde seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ilçenin bir çok mahallesinde davullar ve zurnalar çalarken, Edremitliler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini göbek atarak kutladılar. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile coşan kalabalık dakikalar geçtikçe büyüyerek meydan sığmaz bir hale geldi. Edremitliler seçim zaferini ayrıca oluşturdukları araç konvoyları ile de kutluyor.
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