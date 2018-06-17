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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- AK Parti’nin İstanbul mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı Haberi

- AK Parti’nin İstanbul mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı Haberi

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( İSTANBUL )- Üsküdar’dan vatandaşlar tekneyle Yenikapı'ya geliyor İSTANBUL

- AK Parti’ nin büyük İstanbul mitingi için vatandaşlar teknelerle Üsküdar’dan Yenikapıya gelmeye başladı.
AK Parti’nin Yenikapı’da düzenleyeceği İstanbul mitingine katılacak vatandaşlar İstanbul’un dört bir yanından gelmeye başladı.
Üsküdarlı vatandaşlar miting alanına gelmek için teknelerle yola çıktı. Ellerinde seçim bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan yazılı pankartlarla tekneye binen vatandaşlar, Erdoğan’a destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini belirten vatandaşlar, destek vermek için miting alanına gittiklerini söylediler. (HK-
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