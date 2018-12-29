AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (3) - İSTANBUL
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasıAK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Binali Yıldırım'ın aday gösterildiği duyuruldu - Toplantıda, ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.