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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (2) - İSTANBUL

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (2) - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasıAK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Binali Yıldırım'ın aday gösterildiği duyuruldu - Toplantıda, ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

Toplantı 

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