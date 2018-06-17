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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi - detaylar (2) - İSTANBUL Haberi

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi - detaylar (2) - İSTANBUL Haberi

- AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi için Üsküdar'dan motorlara binen vatandaşlarAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi - Vatandaşlar, Yenikapı'da düzenlenecek miting için alana gelmeye başladı - Miting alanına "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları asıldıİSTANBUL (AA) - AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak vatandaşların alana girişleri başladı.
Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.Saat 17.00'de başlayacak miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılacak. - Mitinge ulaşımMiting düzenleme komitesi, miting alanına ulaşmak içi̇n toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulundu.Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı. Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek mitingin saat 17.00'de başlaması bekleniyor.

Metro İstasyonu Toplu Ulaşım Milletvekili Miting Alanı Deniz Ulaşımı 

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