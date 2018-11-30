AK Parti'nin Bingöl başkan adayı Erdal Arıkan'a coşkulu karşılama

-Adayın gelişi

-Adayın açıklaması



( BİNGÖL )- AK Parti Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan:- " Kişisel veya herhangi bir gruba menfaat sağlamayacağız” BİNGÖL



- AK Parti Bingöl Belediye Başkanı Adayı Erdal Arıkan, yağmur olmasına rağmen kentte coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, Ankara’dan uçakla Bingöl’e geldi. Bingöl Havalimanı’nda coşkuyla karşılan Arıkan, Genç Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde yağmura rağmen toplanan kalabalığa hitap etti. Yeni dönemde insan odaklı bir hizmet anlayışı içinde olacaklarını aktaran belirte başkan adayı Erdal Arıkan, “Allah’ın takdiri Cumhurbaşkanı’mızın teveccühü ile Bingöl adayı olarak gösterildik. Bu adaylığımızın şahsıma, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde inşallah insan odaklı bir anlayış üzerine hizmette adaleti, adalette eşitlik ilkesine vurgu yaparak refah ve huzur düzeyini yükselterek sürekli gelişme kaydeden bir kent yaşamının oluşturulması için mücadele edeceğiz. İnsan ve çevreye duyarlı örnek bir şehir ulaştırırken bunu tabi ki bütün paydaşlarımız ve siz değerli halkımızla bu görevi yürüteceğiz. Bingöl’de yaşayan bir kardeşiniz olarak burayı güzelleştirmek ve geliştirmek için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız” dedi.

“Kişisel veya herhangi bir gruba menfaat sağlamayacağız” Bingöl’ün standartlarını yükseğe çıkarmak için mücadele edeceklerine vurgu yapan Arıkan, “Topluma fayda sağlayan projelerle istişareye dayalı bir yönetim anlayışı ile bütün birimlerle, halkımızla bu süreci yöneteceğiz. Bingöl’ün standartlarını en yükseğe çekmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Bu noktada her şeyi toplum için yapacağız. Kişisel veya herhangi bir gruba menfaat sağlamayacağız. Halkın içinde, sizin de içinizde bu kardeşiniz yer alacak. Herhangi bölge ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Halkımızla bir gönül köprüsü ve gönül bağı kurarak istişareye dayalı, iletişim diyalog kanalları sürekli açık bir yönetim anlayışı ile sizlere hizmet etmenin mücadelesini vereceğiz” şeklinde konuştu.



