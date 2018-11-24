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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'nin belediye başkan adayları - RİZE

AK Parti'nin belediye başkan adayları - RİZE

- Şehirden detay - Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenin cep telefonundan izlenmesi - Vatandaşla röportaj - Rize Belediye Başkanlığına, eski İl Genel Meclisi Başkanı Rahmi Metin aday gösterildiRİZE (AA) - Eski İl Genel Meclis Başkanı Rahmi Metin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayının, Rahmi Metin olduğunu açıkladı.
Rahmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık görenleri utandırmamak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında yerel seçimlerde yeni bir Türkiye rekoru hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "İnşallah ardından Rize 'ye hak edecek şekilde hizmet edeceğiz. Yıllardır Rize 'deyiz. Rize 'miz için çalıştık. Şimdi de hep birlikte yine Rize için çalışacağız. İnşallah güzel hizmetler yaparız. Bizi bu göreve layık görenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere utandırmayız." diye konuştu.
- Rahmi Metin'in öz geçmişiRahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize 'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize 'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.Çaykur Rize spor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır.Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mahalli İdareler Baba Ocağı Yerel Seçimler Yüksek Lisans Cep Telefonu 

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