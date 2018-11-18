- AK Parti Niğde’de Temayül yoklaması yaptı Haberi

-delegelerden görüntü

-yalçın akdoğan ile röp



( NİĞDE )- Partililer Niğde Belediye Başkan Aday Adaylarını oyladı NİĞDE



- AK Parti Niğde Teşkilatı, Niğde Belediye Başkan Aday Adayları için temayül yoklaması yaptı. İnternet üzerinden yapılan temayül yoklamasının yapıldığını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, yoklamanın direk Ak Parti Genel Merkezine aktarıldığını söyledi.



AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özsavlı koordinesinde gerçekleşen temayül yoklamasında Niğde Belediye Başkanlığı Aday Adayı olan 17 kişi oylandı. Aday adaylar salona alınmazken, delegeler haricinde hiç kimse salona alınmadı. Başkan Aday adaylarına 600’ün üzerinde delege oy kullanacak. Temayül yoklaması öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ak Partide temayül yoklamaları tasarruf için elektronik sisteme geçildiğini söyledi.



Akdoğan, açıklamasında şunları söyledi; Daha önceleri temayüllerde çeşitli spekülasyonlar oluyordu. Ama şimdi öyle değil, delegeler tamamen elektronik ortamda oylarını kullanacaklar ve aynı anda genel merkez tarafından görülecek. Bu sistemle kullanılan tüm oyları Sayın Cumhurbaşkanımız anında görebilecek şekilde ayarlandı” dedi.

609 Delege Oy kullanıyor Akdoğan konuşmasının devamında Niğde Belediye Başkanlığı için 17 aday adayının temayül yoklamasında değerlendirildiğini belirterek, “İlçelerimizde 16 aday adayı ve beldelerimizde 76 aday adayı başvuruda bulundu. 609 delegemiz bugün kanaatleri yönünde oy kullanacaklar ve mevcut belediye başkanımız için ayrıca sorulmuş sorulara da bu sistem üzerinden yanıt verecekler. Yerel seçimler önemli ve Ak Parti olarak bu seçimlere önem veriyor belediyecilik Ak Parti’nin işidir diyoruz. Hizmet ve Sosyal Belediyeciliğin ardından şimdi de Gönül Belediyeciliği diyoruz. İnsan odaklı siyaset yapıyor Ak Parti, bu insan odaklı siyasetin temeli de gönül almaktan geçiyor. Makam ve mevki için Ak Parti siyaset yapmıyor, vatandaşımıza hizmet etmek için gönül almak için siyaset yapıyor” diye konuştu.

(YE-AÖ-Y)

