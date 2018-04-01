AK Parti, Nevşehirspor maçında çemen ekmek dağıttı

-AK Parti İl Başkanı Yanar'ın çemen ekmek ikramı

-Milletvekili Açıkgöz'ün çemen ekmek dağıtımında konuşması

-Maçtan görüntüler

-Maçtan drone çekimi

-Yanar ile röp.



- NEVŞEHİR



- Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor maçında AK Parti İl Başkanlığı taraftarlara çemen ekmek dağıttı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.grupta mücadele eden Nevşehirspor - Adana Büyükşehir Belediyespor maçında çemen ekmek ikram ederek taraftarlara jest yaptı. Gazi stadyumunda son olarak 13 yıl önce profesyonel ligde mücadele ederken Nevşehirspor taraftarlarının vazgeçilmez yemeği olan çemen ekmeği ikram ederek profesyonel lige gelmesine 1 hafta kala kutladı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, "Nevşehirspor taraftarları, en son 13 yıl önce stadyumda çemen ekmek yemişlerdi biz de bu kültürü devam ettirmek istedik" dedi.

Yanar, çemen ekmeğin Nevşehirspor için bir kültür olduğunu belirterek, “13 yıl öncesinde taraftar olarak bu kültürü yaşatmak istedik. 13 yıl önce takımımız küme düştüğünde taraftarlar olarak bir karar alınmış bir daha üst lige çıkana kadar çemen ekmek yemeyeceğiz demişlerdi. Biz de kenetlendik. Liglerin bitimine 1 hafta kala bizlerde bu kültürü başlatarak bu kültüre kaldığımız yerden devam etmek istedik. AK Parti İl Başkanlığı olarak bizde tüm taraftarlarımıza çemen ekmek dağıttık” dedi.

Nevşehirspor'un Gazi Stadyumu'nda Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçı Nevşehirspor 3-1 kazandı.

