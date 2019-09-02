AK Parti MYK toplantısı başladı - ANKARA

- Partililerin AK Parti Genel Merkezine gelmesi - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın parti genel merkezine gelmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın parti genel merkezine gelmesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başladı.
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