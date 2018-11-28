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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti milletvekillerinden şehit ailesine ziyaret - BİTLİS

AK Parti milletvekillerinden şehit ailesine ziyaret - BİTLİS

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın Budaklı köyündeki taziye evinden görüntüler - AK Parti Bitlis milletvekillerinin taziye ziyaretinden çıkışıAK Parti milletvekillerinden şehit ailesine ziyaretBİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın ailesini ziyaret etti.Kiler ve Taşar, şehit Şahin Aslan'ın ailesinin yaşadığı Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyüne gitti.Aslan'ın ailesine taziyelerini bildiren Kiler ve Taşar, başsağlığı diledi.Ziyarete Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve AK Parti Bitlis Belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay da katıldı.

Başkan Adayı Başsağlığı Askeri Helikopter Taziye Ziyareti Şehit Ailesi 

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