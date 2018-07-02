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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı - ADANA İzle

AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı - ADANA İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun adliyeye gelişiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve milletvekillerinin mazbatalarını almasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıAK Parti Adana milletvekilleri mazbatalarını aldı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "AK Parti olarak Adana 'da gerçekten önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu başarı ivmesini önümüzdeki dönemlerdeki çalışmalara da yansıtacağız"ADANA (AA) - Adana 'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da aralarında olduğu AK Parti Adana milletvekilleri mazbatalarını aldı.Kentte AK Parti'den milletvekili seçilen Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru Adana Adliyesindeki törene katıldı.
Sarıeroğlu, töreninin ardından yaptığı açıklamada, diğer partilerle beraber toplam 15 milletvekili olarak Adana 'yı TBMM'de temsil edeceklerini söyledi.

Hemşehrilerinin sıkıntıları, ihtiyaçları ve talepleriyle ilgili var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:"AK Parti olarak Adana 'da gerçekten önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu başarı ivmesini önümüzdeki dönemlerdeki çalışmalara da yansıtacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugüne kadar almış olduğumuz en yüksek oyu almış durumdayız. Birinci parti olarak seçimden çıktık. Geride olan siyasi partilerimizle aramızdaki farkın da bu seçimlerde daha da açılmış olduğunu görüyoruz."Bakan Sarıeroğlu, milletin vekilliği görevini hakkıyla yapmak için ekip olarak güçlü şekilde çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Adana 'nın bundan sonra parlayan bir yıldız haline daha da güçlü şekilde gelmesiyle ilgili sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda söz verdikleri çalışmaları gerçekleştireceklerini aktaran Sarıeroğlu, " Adana 'yı en güzel ve iyi hizmetlerle buluşturmak için 16 yıldır büyük bir gayret içerisindeydik. Şimdi Türkiye'nin şahlanış döneminde Adana 'nın da şahlanış döneminin startını verdik. Bu şahlanış dönemine uygun olan hizmetler, yatırımlar, başta istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması olmak üzere her alanda var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Sarıeroğlu, yerel seçimlerle ilgili startı da verdiklerini ve AK Parti açısından esen pozitif rüzgarın yerel seçimlere de yansımasıyla ilgili hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.
Daha sonra Sarıeroğlu ve diğer milletvekilleri partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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