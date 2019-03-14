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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Milletvekili Necip Nasır göçük alanında

AK Parti Milletvekili Necip Nasır göçük alanında

-Vekil açıklama

Efes Allah 

--Ailelerle konuşması
--Ailelerin vekille konuşmaları
--Suda Arama botu detay
--Genel ve detaylar

( İZMİR )- Suda Arama Ekibi de göçük alanındaki ekibe destek veriyor İZMİR

- İzmir’de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Necip Nasır, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söylerken, göçükte su borusu patlaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Suda Arama Ekibi de alana geldi. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Herkes sorumluluğunun bilincinde devletimiz burada. Müsterih olun, çalışmalar aralıksız sürecek. Zaten ekipler burada sürekli diyolog halindeyiz Sayın Valimize de sürekli bilgi aktarılıyor. Müsterih olun. İnşallah sevindirici bir sonuçla karşılaşırız. Çok fazla yağış oldu. Bunun sonucunda oluşan bir durum gibi gözüküyor ama sonuca ulaştıktan sonra mutlaka teknik çalışmalarla nedenleri netleşir ve kamuoyu ile paylaşılır. Şu an bir su borusu patlamış ona müdahale etmeye çalışıyorlar. Onu tamamladıktan sonra devam edecekler” diye konuştu.
“Biz devletimize güveniyoruz” Aileler AK Partili Nasır’a çalışmaların durmaması taleplerini ileterek, “Çalışmaların biraz yavaş ilerlediğini düşünüyoruz. Yaşadıklarını ümit ediyoruz. Diyoruz ki kurtulsunlar nefes alsınlar. Biz ümidimizi kesmedik. Çalışmalar kesilmesin. Biz devletimize güveniyoruz, her zaman yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda. Sizleri görmek bizim için teselli oluyor” dedi.
Suda Arama Ekibi de destek veriyor Öte yandan kayıp 2 güvenlik bekçisi kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler işçilerle temas kurmaya çalışırken, göçük alanında zaman zaman oluşan su sızıntısı çalışmayı zorlaştırıyor. Titiz ve hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Suda Arama Ekibi de alana gelerek çalışmalara destek veriyor.
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