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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız taziyeleri kabul etti - ŞANLIURFA

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız taziyeleri kabul etti - ŞANLIURFA

- Seçim bürosundaki taziye ziyaretçilerinden detaylar - AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın taziyeleri kabul etmesinden detaylarSuruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı - Saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, ilçedeki seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretleri devam ediyor.Milletvekili Yıldız ve ailesi, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de Suruç merkezdeki Atatürk Bulvarı'ndaki seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyor.Aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu ziyaretçiler, seçim bürosuna gelerek Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.Gelenlerle tek tek ilgilenip taziyeleri kabul eden Yıldız, ziyaretçilerle sohbet etti.Taziye ziyareti nedeniyle seçim bürosunda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Sivil Toplum Kuruluşu Silahlı Saldırı Sivil Toplum Ziyaretçiler Saldırı 

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