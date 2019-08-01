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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti milletvekili Aydın'ın acı günü - ADIYAMAN Haberi

AK Parti milletvekili Aydın'ın acı günü - ADIYAMAN Haberi

- Cenaze namazının kılınması - Cenazenin mezarlığa götürülmesiAK Parti Adıyaman milletvekili Aydın'ın acı günüADIYAMAN (AA) - AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın ağabeyi Mehmet Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mehmet Aydın'ın (55) cenazesi, Kahta ilçesine getirildi.
Aydın'ın cenazesi, Bayraktar Mahallesi'ndeki Çağrı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Saadet Partisi Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç, AK Parti teşkilat mensupları, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ahmet Aydın, mezarlık çıkışında cenazeye katılanların taziyesini kabul etti.

Cenaze Cenaze Namazı Sivil Toplum Milletvekili 

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