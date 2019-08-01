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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın acı günü Haberi

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın acı günü Haberi

cenazeden ve camiden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Solunum Yetmezliği 

-Cenaze namazından görüntü
-Temel Karamollaoğlunun taziye dileklerini iletmesi
-Cenaze namazı
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cenazeye katıldı ADIYAMAN

- AK Parti Eski Grup Başkanvekili, TBMM Eski Başkanvekili görevlerinde bulunan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın ağabeyi Mehmet Aydın (55) hayatını kaybetti. Parkinson hastası olan ve geçtiğimiz günlerde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne solunum yetmezliği ve dolaşım yetmezliği şikayetiyle gelen Mehmet Aydın, yoğum bakım sevisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Mehmet Aydın’ın cenazesi buradan alınarak Kahta ilçesi Çağrı Camii’ne getirildi.
Camiye gelen kişiler Ahmet Aydın’a, taziye dileklerini iletti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahta Arıkent Mezarlığı'nda defnedildi. Aydın ailesi taziyeleri Adıyaman merkez Erdemoğlu Taziye evinde kabul edecek. Cenaze namazına Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karramollaoğlu, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, Hacı Özkan, İrfan Kartal, İmran Kılınç, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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