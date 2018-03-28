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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Kan: “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor”

AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Kan: “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor”

Kavakçı’nın konuşması

Gaziler Görece İnsan Hakları Darbe Girişimi Şehit Aileleri 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, “Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor” dedi.
AK Parti Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan, FETÖ davalarını takip etmek üzere geldiği Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Ravza Kavakçı Kan, “İnsan haklarına karşı yapılmış, en temel insan hakkımız olan hayat hakkımıza, 80 milyonluk Türkiye'nin hayat hakkına karşı yapılmış ve bu topraklara ümit bağlamış bütün insanların geleceklerine yapılmış, yapılmak istenmiş darbe girişimi davalarını yakından takip ediyoruz. Akıncı Üssü ana davasında ara karar verildi ve Nisan ayı itibariyle devam edecek. 16, 17, 18, 19, 20 ve 24'üncü adliyelerde şu anda görülmekte olan farklı duruşmalar var. Hepsi 15 Temmuz hain darbe girişimi, FETÖ darbe girişimi ile alakalı davalar. Davaların bir kısmında sanıkların savunmaları alınmaya halen devam ediyor, bir kısmında mütalaalar verildi, müştekiler dinleniyor. Davalar farklı farklı aşamadalar” diye konuştu.
Kan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu davalarda şunu görüyoruz. Adaletimiz ilmek ilmek örülüyor, yavaş yavaş işliyor. Yavaş olmasının sebebi de çok dikkatli gidiliyor olması. Kim ki bu hain darbe girişiminin failiyse bütün failler cezasını bulsun ve en sağlıklı netice alınsın. Görüyoruz ki adaletimiz en güzel şekilde işliyor.” Gazilere ve şehit ailelerine destek vermek için Sincan’da olduklarını belirten Kan, AK Parti olarak en kısa zamanda en sağlıklı neticelerin alınmasını beklediklerini ve adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyledi.

“Bu hain darbe girişiminde en ufak bir katkısı olan dahi adalet önünde cevap verecek” diyen Kan, “Yüce Türk milleti 251 şehidiyle, 2 bin 194 gazisiyle ve milyonlarca isimsiz kahramanıyla darbeye ‘dur’ dedi.
Adaletin tecellisiyle de şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcumuzun da biraz daha hafiflemiş olduğunu göreceğiz” diye konuştu.
Afrin’le ilgili de değerlendirmede bulunan Kan, “Afrin zaferinden sonra da inşallah başka zaferlere imza atacak olan bizler, hayat hakkımızı rahatlıkla kullanabilelim diye hayat haklarından gözlerini bile kırpmadan vazgeçmeye hazır olan kahraman Mehmetçiğimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Ailelerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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