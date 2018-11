AK Parti Mardin Milletvekili Öçal: “Kadın emeği ve bedeninin sömürülmesi de şiddettir” Haberi

-Sağlık sen genel başkan vekili Metin Memiş ile röportaj

- Mardin’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Şiddetin bir başka biçimi de kadının emeğinin ve bedenin sömürülmesidir. Aile içi şiddete karşı çıkıldığı kadar kadın emeğinin ve bedeninin de sömürülmesine karşı çıkılması gerekir” dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Sağlık-Sen tarafından düzenlenen etkinlikte kadın hakları ve kadınların toplumda eşit haklara sahip olmasına yönelik konferans verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferansında gerçekleşen konferansta konuşan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kadın olarak kimliklerini ve kişiliklerini değiştirmeden, dönüştürmeden bu dünyada yaşam hakkı istediklerini söyledi.



Başta Mardin olmak üzere tüm dünyada kadınların daha doğrusu tüm canlı mahlukatın şiddetten arınmasını dileyen Öçal,"İnsan eşrefi mahluktur, yaratılanların en şereflisi. Bu sebeple kadına kalkan her eli insanlığa ihanet olarak adlandırmamız lazım” diye konuştu “Kadın yapılan her tür saldırı insanlığa yapılmış olarak algılanmalı”. Kadını onuruna, haysiyetine yönelik her tür saldırının insanlığa yapılmış bir saldırı olarak algılanması gerektiğini vurgulayan Öçal, “Kadını, erkeği, çocuğu, hayvanı, tüm canlıları hedef alan şiddetti bölümlere ayıran ve asıl ayrımcılığı yapanlar, ortaçağ karanlığından süzülüp gelenler olarak nitelendiriyoruz. Bu yapıcı düşünce ile bu fikri inceleyip kız çocuklarını canlı bomba olarak kullananların, kadınlarımızı, kızlarımızı dağa kaçıran terör örgütlerinin ve sırtını terör örgütlerine dayayanların bizi anlaması mümkün değil. Aidiyet ve birey olma dengesini kuramayanların annelik sıfatını kadınlardan esirgeyenlerin ve kadın üzerinden birçok meseleyi götürüp kadını insanlığın temel odağından koparanları anlaması da mümkün değildir. Sığınma hakkının en temel bir hak olduğunu bilerek Suriyeliler üzerinden ırkçılıkla nefret dili oluşturanlarında anlamasını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. Kadınların adeta bir pazarlama aracı, bir vitrin süsü olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini de savunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı farkındalık oluşturarak bu alanda çalışmalarımızda devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, çalışanlarının yüzde 60’tan fazlası kadın olan bir teşkilatın temsilcileri olarak Mardin’de farkındalık oluşturmak adına bir program düzenlediklerini aktararak şunları kaydetti: "Şiddet artık toplumsal bir konu ama kadına şiddet çok daha faklı bir boyutta şuanda. Bu anlamda da bu farkındalığın sadece bir güne sığdırılması gerekir. Kadına şiddetle mücadele konusunda toplumun, devletimizin, hükümetin, kamu kurumlarının ortak bir mücadele göstererek şiddette sıfır tolerans noktasında bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Özellikle demokratikleşen bir toplum olarak şiddetle mücadele konusunda hem şiddetin her türlüsüne hem de özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Sağlık-Sen olarak üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum." Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Mehmet Selim ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Grup Başkanı Gülseren Yaman'ın konuşmalarından ardından çeşitli sunum ve gösteriler düzenlendi.

Konferansta kadınlara hukuki süreç hakkında da bilgi verildi.

