AK Parti'li Yılmaz'dan SÜTAŞ tesisi inşaatına ziyaret - BİNGÖL Haberi
- İnşaat alanından görüntüler - İş makinalarının çalışmalarından detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gelişi - Cevdet Yılmaz'ın SÜTAŞ inşaat alanını gezmesi ve SÜTAŞ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alması - Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıAK Parti'li Yılmaz'dan SÜTAŞ tesisi inşaatına ziyaret - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "SÜTAŞ gibi tesislerin farkı, yerli girdi kullanmalarıdır. Yerel girdi kullandıkları için de yerel kalkınmayı tetikliyorlar. İnşallah bu çarpan etkileriyle birlikte SÜTAŞ Bingöl ekonomisine bir sıçrama yaptıracak"BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "SÜTAŞ gibi tesislerin farkı, yerli girdi kullanmalarıdır. Yerel girdi kullandıkları için de yerel kalkınmayı tetikliyorlar. İnşallah bu çarpan etkileriyle birlikte SÜTAŞ Bingöl ekonomisine bir sıçrama yaptıracak." dedi. Yılmaz, SÜTAŞ tarafından Bingöl 'ün merkez Sarıçiçek ve Çeltiksuyu köyleri arasında yapacağı yatırım için başlatılan çalışmaları Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile yerinde inceledi.Çalışmaların hızlı yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, SÜTAŞ'ın geçmişindeki bütün birikimlerini Bingöl 'de tesislerinde göreceklerini söyledi.
Tesiste süt ürünleri, yem fabrikası, biyogaz üretimi, bunların yanı sıra da embriyo üretim merkezinin yer alacağını aktaran Yılmaz, embriyo tesisiyle hayvan ırklarının üretileceğini belirtti. Embriyo üretim merkezinin çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Türkiye verimli bazı ırkları ithal etmek durumunda kalıyor. Kendi ırklarımızı üretmeye dönük çok önemli bir tesis olacak. Embriyo tesisi, SÜTAŞ'ın diğer bölgelerinde yok ve bu sadece Bingöl 'e özel bir tesis olacak. Bu tesis, Türkiye'nin de önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Türkiye'deki ithalatı azaltacak, hayvan ırkının verimliliğini artıracak bir projedir. Bu nedenle SÜTAŞ'a teşekkür ediyoruz."Tesis binalarının kasım ayına kadar büyük bir kısmının tamamlanacağını aktaran Yılmaz, önümüzdeki yıl mart ayında makine montajlarının yapılmaya başlanacağını bildirdi.SÜTAŞ'ın sadece Bingöl 'ü değil, tüm çevre illerini de etkileyeceğini, yatırımın hem bölgesel hem de ulusal bir öneminin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, tesisler tamamlandığında doğrudan bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:"SÜTAŞ doğrudan 60 - 70 milyon her ay Bingöl 'e sıcak para aktarmış olacak. Bu ekonomide bir döngü oluşturacak. Bundan herkes kazanacak. Dolayısıyla bu çarpan etkisiyle birlikte oldukça yüksek bir kalkınma etkisi var. Bingöl 'e bir uzay tesisi kursanız bu kadar etkilemez. SÜTAŞ gibi tesislerin farkı, yerli girdi kullanmalarıdır. Yerel girdi kullandıkları için de yerel kalkınmayı tetikliyorlar. İnşallah bu çarpan etkileriyle SÜTAŞ Bingöl ekonomisine bir sıçrama yaptıracak."SÜTAŞ'ın tek başına yapacağı yatırımın 733 milyon lira olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yatırımın başka yatırımları da etkileyeceğini vurguladı.Küçük ve orta ölçekli birçok işletmenin SÜTAŞ'ın etrafında gelişeceğini anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Küçük ve orta ölçekli işletmeleri de işin içine katarsak yaklaşık 1 milyar lira bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım bölgenin hayvancılığına gerçekten büyük bir ivme katacak. Diğer büyük işletmeleri de bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Ekonomik potansiyel gerçekten çok yüksek. Genç nüfus ve altyapı var. Dolayısıyla bölgede çok uygun bir yatırım iklimi var. Son dönemlerde huzur ve güven ortamı da pekişmiş durumda. Bu pekişen huzur, güven ortamı, altyapı ve insan gücü bir araya geldiğinde uygun yatırım ortamı oluşturuyor. SÜTAŞ önümüzdeki dönemlerde bir model ve örnek olacak."