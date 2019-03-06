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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti'li Ömer Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'li Ömer Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntüler

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Helal 

-Helallik alınması
-Küpeli’nin tabutunun taşınması
-Küpeli’nin toprağa verilmesi

( ADANA )- Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’de katıldı ADANA

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli (51), rahatsızlığı sebebiyle 2 Mart Cumartesi günü kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Küpeli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küpeli’nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki Karslılar Mezarlığı’na getirildi.
Burada düzenlenen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç’in yanı sıra CHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin ve Küpeli’nin yakınları katıldı.
Küpeli, kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

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