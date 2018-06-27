AK Parti'li milletvekilden sınırda 5 bin kişiye yemek Haberi

-Kalabalık

-Mehmet Fırat ile röp.

-Tahir Saklı ile röp,

-Yemek yenilmesi



( HAKKARİ -HD) - Irak sınırında kurulan yer sofrasında vatandaşlara yemek verildi HAKKARİ



- AK Parti’den Hakkari milletvekili seçilen Husret Dinç, Irak sınırındaki evinde 5 bin kişiye yemek verdi. 24 Haziranda yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Hakkari’de AK Parti’den 1, HDP’den de 2 milletvekili meclise gidiyor. Seçimi kazanan AK Partili Husret Dinç’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bugün de Husret Dinç tarafından il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’da kendisini destekleyenler için bir yemek verildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik bölgesindeki evine gelenleri tek tek karşılayan Dinç, misafirleriyle yakından ilgilendi. Yaklaşık 5 bin kişi, kurulan yer sofralarında yemek yedi. “Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden yürümeye devam edeceğiz” Yemeğe katılanlar arasında bulunan AK Parti Hakkari 26. Dönem milletvekili adayı Mehmet Fırat, Şemdinli halkı olarak çok gururlu olduklarını belirtti.

HDP’nin Kürt seçmenlerin temsilcisi olmadığını ifade eden Fırat, “2011 yılından bu yana özellikle AK Parti’de hiçbir milletvekili çıkaramamışız. Hep birlikte ilk defa bir milletvekili çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bölge halkı olarak hep şunu söylemek istedik; özellikle HDP’nin Kürt seçmenlerinin temsilcisi olamayacağını dile getirdik. Biz Kürt halkı olarak onları temsilci olarak görmüyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın ve dava arkadaşlarının izinden yürümeye devam edeceğiz. Özelikle Derecik Sınır Kapısının bir an önce ticarete açılmasını talep ediyoruz. Çünkü yıllardan beridir Derecik Sınır Kapısı'nda bir handikap yaşanıyor. Terör örgütünün faaliyetlerinden dolayı açılamıyor. Halk olarak bundan rahatsızız. Temenni ederiz en kısa sürede bu açılacaktır. 2002 yılından bu yana Şemdinli hep AK Parti’nin kalesi konumunda olmuştur, bundan sonra da hep öyle olacaktır” dedi.

“Bu zafer Sadece Şemdinli’nin zaferi değil; ümmetin zaferidir” AK Parti Şemdinli eski İlçe Başkanı Tahir Saklı ise Şemdinli’nin kendi özünde seçtiği bir milletvekilini meclise göndermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bir milletvekilini meclise göndermenin özlemi içerisindeydik. İnsanlar artık yavaş yavaş özüne dönüyor. Bu memleket artık huzura, refaha ve hizmete kavuşmak istiyor. Yıllardan beri bu bölgede HDP ve benzeri partiler siyaset yaptı ve milletvekilini seçti. Fakat bunun hizmete yansımalarını hep birlikte görüyoruz. Belediyemizi diğer 7 bölgenin belediyesiyle karşılaştırdığımız zaman 15 yıl geri kalmıştır. Özellikle son yıllarda yerel yönetimlerle ilgili yapılan kanun değişikliğiyle beraber belediyelere büyük yetkiler verildi.

Fakat biz bundan yararlanamadık. Bu zafer sadece Şemdinli’nin zaferi değil; ümmetin, Filistin’in, Kenya’nın, Irak’ın zaferidir. Biz hep birlikte bu duayı etmiştik, şimdi de kabul olan bu duaya şükür diyoruz” diye konuştu.



