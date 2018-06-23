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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'li Mehmet Erdoğan: 'Halkımız, 'dış mihrakların esiri olanlara 'Osmanlı tokadını sandıklarda vuracağız' diyor'

AK Parti'li Mehmet Erdoğan: 'Halkımız, 'dış mihrakların esiri olanlara 'Osmanlı tokadını sandıklarda vuracağız' diyor'

Esnaf ziyaretinden detaylar

Sosyal Medya Seçim Tahminleri İran Seçimleri Hükümet Parlamento 

-Milletvekili Mehmet Erdoğan röportaj

( GAZİANTEP ) AK Parti'li Mehmet Erdoğan: "Halkımız, 'dış mihrakların esiri olanlara 'Osmanlı tokadını sandıklarda vuracağız' diyor" GAZİANTEP

- AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin seçim tahminleri ile ilgili değerlendirmesinde, "Halkımız, dış mihrakların esiri olanlara 'Osmanlı tokadını sandıklarda vuracağız' diyor" dedi.
Gaziantep'te seçim gezilerini sürdüren Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, 24 Haziran seçimleri ile ilgili "İlk turda bu iş biter" tahminine cevap verdi. Mahalle esnafını ziyaret eden Erdoğan, seçim gezilerinde halkın daha saha pres yaptığını belirterek, İnce'nin seçim tahminlerine halkın sahada cevap verdiğini ifade etti.
Erdoğan, "Halkımız tam saha pres yapıyorlar. Bizden çok olar çalışıyorlar. Halkımız, 'dış mihrakların esiri olanlara Osmanlı tokadını sandıklarda vuracağız' diyorlar. Bunu ben demiyorum halkımız diyor. 'Recep Tayip Erdoğan Türkiye’de yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri olarak ülkemize hizmet edecektir. Bunun yanında da güçlü bir parlamento lazım. Onun için güçlü bir AK Parti ile güçlü bir hükümet sistemi kurulacak ve ülkemizin kalkınmasının önüne takoz koyanlar avuçlarını yalayacaktır. Bütün anketleri alt üst ederek yarın inşallah millet olarak geliyoruz” dedi.
"O zaten şovmen" Milletvekili Erdoğan, Muharrem İnce'nin TBMM'de her kürsüye çıktığında milletvekillerini gülme tuttuğunu söyleyerek, “O zaten şovmen, onun ne dediği makbul değildir. O mecliste kürsüye çıktığında bizleri bir gülme tutardı. Acaba ne yumurtlayacak derdik. Şovmenleri biz dikkate almıyoruz. Milletin dediği esastır onların dediği değil. Onlar ağızlarını bozan ahlak normlarının çok ötesinde hareketler içerisinde olan bir kişiyi lider olarak görmek istemişler. Muharrem İnce’nin yaptıkları ortada ben şimdi birden bire söylemek istemiyorum. Ama sosyal medyadan yaptıklarını görebilirsiniz" diye konuştu.
Bazı esnaflar da Erdoğan'a ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, seçimde Cumhur ittifakına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verdiklerini ifade etti.

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