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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti'li Küpeli son yolculuğuna uğurlandı - ADANA Haberi

AK Parti'li Küpeli son yolculuğuna uğurlandı - ADANA Haberi

- AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'nin cenaze namazından genel detay görüntüler - Defnedilmesinden detaylar - Cenazeye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın görüntüleriAK Parti'li Küpeli son yolculuğuna uğurlandı - Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, toprağa verildi - Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu da katıldıADANA (AA) - Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, son yolculuğuna uğurlandı.Küpeli'nin naaşı, Karslılar Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki törene, Küpeli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Küpeli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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