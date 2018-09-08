Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - HATAY

AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - HATAY

- Çöp toplama detayları - AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin açıklaması AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliğiHATAY (AA) - AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca 81 ilde başlatılan "AK Gençlik Çevre Hareketi" kapsamında, AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları üyeleri de Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Göleti'nde bir araya geldi.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter'in de eşlik ettiği gençler, Yenişehir Göleti çevresinde yerlere atılan çöpleri topladı.Şanverdi, etkinlikte yaptığı açıklamada, doğaya sahip çıkma adına bugünkü etkinlikte yer aldığını söyledi.

Amaçlarının çevreyi temiz tutmak olduğunu belirten Şanverdi, ''Doğaya sahip çıkmamız lazım. Şehirler bizim ve önemli olan çevremizi temiz tutmaktır. Bizler kendi etrafımızı temiz tutmazsak doğamız kirlenir. Yapacağımız tek şey yaşadığımız ortama sahip çıkmaktır.'' dedi.
AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da çevreye sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.Temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Kurt, "Asıl temizlik kirletmemektir. Bir nebze de olsa çevremize katkı sağladığımız için mutluyuz çünkü daha yaşanabilir çevre için etrafımızı temiz tutmamız gerekiyor.'' dedi.

Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı