AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - HATAY
- Çöp toplama detayları - AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin açıklaması AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliğiHATAY (AA) - AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca 81 ilde başlatılan "AK Gençlik Çevre Hareketi" kapsamında, AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları üyeleri de Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Göleti'nde bir araya geldi.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter'in de eşlik ettiği gençler, Yenişehir Göleti çevresinde yerlere atılan çöpleri topladı.Şanverdi, etkinlikte yaptığı açıklamada, doğaya sahip çıkma adına bugünkü etkinlikte yer aldığını söyledi.
Amaçlarının çevreyi temiz tutmak olduğunu belirten Şanverdi, ''Doğaya sahip çıkmamız lazım. Şehirler bizim ve önemli olan çevremizi temiz tutmaktır. Bizler kendi etrafımızı temiz tutmazsak doğamız kirlenir. Yapacağımız tek şey yaşadığımız ortama sahip çıkmaktır.'' dedi. AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da çevreye sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.Temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Kurt, "Asıl temizlik kirletmemektir. Bir nebze de olsa çevremize katkı sağladığımız için mutluyuz çünkü daha yaşanabilir çevre için etrafımızı temiz tutmamız gerekiyor.'' dedi.