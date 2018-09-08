Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - DİYARBAKIR

AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - DİYARBAKIR

- AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş'in açıklaması - Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çöplerin toplanmasından detaylarAK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş: - "Bu etkinliğimizle doğaya olan saygımızı arttırmayı gaye edindik"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri, parklarda temizlik çalışması yaptı.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca 81 ilde başlatılan "AK Gençlik Çevre Hareketi" kapsamında Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri de temizlik seferberliği yaptı. Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen gençler, parktaki çöpleri topladı.İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş, yaptığı açıklamada, çevre ve doğanın temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Temizliğin bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Özateş, şunları kaydetti:"Daha yaşanabilir kentler ideali ile caddelerde, parklarda, sahil kıyılarında, tüm vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi, kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Bilmemiz gerekir ki asıl temizlik kirletmemektir. Bu bu etkinliğimizle doğaya olan saygımızı arttırmayı gaye edindik."Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak istediklerini aktaran Özateş, yarının doğasını korumaya bugünden başladıklarını sözlerine ekledi.

Ali İl Yaşanabilir Kent Farkındalık Irak 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı