AK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - DİYARBAKIR
- AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş'in açıklaması - Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çöplerin toplanmasından detaylarAK Parti'li gençlerden temizlik seferberliği - AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş: - "Bu etkinliğimizle doğaya olan saygımızı arttırmayı gaye edindik"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları üyeleri, parklarda temizlik çalışması yaptı.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca 81 ilde başlatılan "AK Gençlik Çevre Hareketi" kapsamında Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri de temizlik seferberliği yaptı. Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen gençler, parktaki çöpleri topladı.İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özateş, yaptığı açıklamada, çevre ve doğanın temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.
Temizliğin bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Özateş, şunları kaydetti:"Daha yaşanabilir kentler ideali ile caddelerde, parklarda, sahil kıyılarında, tüm vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi, kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Bilmemiz gerekir ki asıl temizlik kirletmemektir. Bu bu etkinliğimizle doğaya olan saygımızı arttırmayı gaye edindik."Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak istediklerini aktaran Özateş, yarının doğasını korumaya bugünden başladıklarını sözlerine ekledi.