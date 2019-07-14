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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'li Eker, 15 Temmuz gazisini evinde ziyaret etti

AK Parti'li Eker, 15 Temmuz gazisini evinde ziyaret etti

Gazi evinden görüntü

Gaziler Çatışma Polis Memuru Darbe Girişimi Kamu Görevlileri 

-Teşekkürlerden görüntü
-Hediyeden görüntü
-AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaralanan gazi Hasan Yakup Yapık’ı evinde ziyaret etti. Eker, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnerek yaralanan polis memuru Hasan Yakup Yapık’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eker, gazi Hasan Yakup Yapık’a gösterdiği davranış nedeniyle teşekkür etti. Eker, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle Türkiye’nin her yerinde AK Parti olarak şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimize hem şükranlarımızı ifade etmek hem onlarla görüşmek hem de o gecedeki gösterilen kahramanlığı Türkiye, milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve değerlendirmek için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugünde Hasan Yakup kardeşimiz polis memuru, o gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde kahramanca direndi çatışmada yaralandı. Gazimiz Allah kendisine şifalar versin. 251 vatandaşımız şehit oldu. İçlerinde kamu görevlileri, polisler ve diğer görevliler vardı. Bir kısmı sivil vatandaştı, gazilerimiz de aynı şekilde yaralılarımız. Onların hepsini minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu ziyaretlerimizin de sebebi bu, Hasan Yakup kardeşimizi evinde Diyarbakır’da ziyaret ediyoruz. Kendisine teşekkürlerimizi ve iyi dileklerimiz sunmak için buradayız” dedi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, daha sonra gazi çocuklarına hediyeler vererek evden ayrıldı.
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