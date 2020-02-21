AK Parti’li belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı



- AK Parti’li Diyarbakır’ın Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun yeğeni, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay Çermik merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’li Diyarbakır’ın Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu, umreden gelen kayınbabasını ziyarete gitti. Bir süre evde kalan Karamehmetoğlu ile bir grup daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda Metin Karamehmetoğlu ve Cuma İpek kafalarına isabet eden kurşun nedeni ile ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi’ne ardından da hava ambulansı ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



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