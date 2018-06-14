AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Bu şehir AK Partiye hep sahip çıkmıştır”

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( KONYA ) KONYA



- 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyalıların AK Partinin kuruluşundan itibaren destek verdiklerini belirterek, 24 Haziran’da yeni bir rekor kıracaklarına inandıklarını söyledi.



Seçim çalışmalarına katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çalışmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Hasan Angı, tüm adayların, teşkilat görevlilerinin sahada ev ev, mahalle mahalle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "24 Haziran seçimlerine oldukça yaklaştık. Tüm adaylarımız, teşkilatlarımız sahada ev ev mahalle mahalle çalışmalarını yürütüyorlar. Bir tarafta sanayilerimiz, iş yerlerimiz ziyaret ediliyor. İş adamlarımızla ticaret erbabımızla o görüşmeleri yaptıkları gibi, kadın kollarımız özellikle ev ziyaretleriyle hem mesajlarımızın iletilmesi hem broşürlerimizin takdim edilmesi noktasındaki çalışmaları devam ediyor. Şu anda şehrin tamamında büyük bir coşkuyu, heyecanı ve AK Partiye karşı olan o ilgiyi görüyoruz. Bunun daha da arttırılması hepimizin arzusu. Kuruluşundan beri bu güne kadar bu şehir AK Partiye hep sahip çıkmıştır. Her dönem bir rekora imza atmıştır. Hemşehrilerimizin 24 Haziran'da da yeni bir rekoru gerçekleştireceğine inanıyoruz. Sahadaki çalışmalarımız bereketle devam ediyor. Tabii Ramazan’ın kendine göre program farklılıkları ortaya çıkmıştı. Özellikle öğleden sonra başlayan çalışmalar, iftar ve iftar sonrası teravih, teravih sonrası sahura kadar değişik alanlardaki çalışmalarla yürüdü. Hafta sonları ağırlıklı olarak mesire yerlerinde, parklarda özellikle istirahat edenler, iftara doğru hazırlanan hemşehrilerimizi ziyaret etmiş oluyoruz. Bir taraftan alışveriş merkezlerindeki o yoğunluk bugünlerde biraz daha arttı. Bayram telaşıyla insanlar alışverişe doğru yönlendiler, ihtiyaçlarını görüyorlar. O bölgeler daha fazla yoğunlaşmış halde. Sahanın her tarafında olabilmek adına tüm adaylarımızla beraber bu çalışmalar yürüyor. İnşallah yaşayacağımız bayramın 10 gün sonraki ikinci bir demokrasi bayramı ile taçlanacağı çifte bayramı birlikte yaşayacağımız bir dönem olmasını arzu ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Hemşehrilerimizin o büyük desteğiyle bu gerçekleşecek inşallah” dedi.

(ÇY-FM-Y)

