AK Parti Kocaeli milletvekilleri mazbatalarını aldı - KOCAELİ Haberi
- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli Adliyesine gitmesi - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekilerin mazbatalarını alması - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşmasıAK Parti Kocaeli milletvekilleri mazbatalarını aldı - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Seçimin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52,6'lık bir oy oranıyla ilk turda seçildi. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz, demokrasi ve Türkiye olmuştur"KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Seçimin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52,6'lık bir oy oranıyla ilk turda seçildi. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz, demokrasi ve Türkiye olmuştur." dedi. 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Kocaeli 'den milletvekili olmaya hak kazanan AK Partili 7 milletvekili, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Kocaeli Adliyesi'nde mazbatalarını teslim aldı.Işık, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan seçim atmosferinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirterek, bu süreçte bir takım münferit olaylar dışında seçimin son derece seviyeli geçtiğini kaydetti. Her parti ve liderin kendi kampanyalarını yaptığını belirten Işık, seçime katılım oranı ve sükunet açısından dünyaya örnek bir seçim günü yaşandığına vurgu yaptı.Işık, yüzde 90 seçimlere katılımın Batı demokrasilerinde görülmeyen bir katılım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu da Türk halkının demokrasiye sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Kocaeli 'de seçime katılımın yüzde 90'a yakın çıkması aslında milletimizin geleceğine sahip çıkma iradesinin de bir göstergesidir. Seçimin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52,6'lık bir oy oranıyla ilk turda seçildi. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz, demokrasi ve Türkiye olmuştur."Seçim sonuçlarına saygı duyduklarını, herksin de saygı duyması gerektiğine işaret eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün 7 milletvekili arkadaşımızla mazbatamızı aldık. İnşallah cumartesi günü de yeminimizi edeceğiz ve yeni dönem için çalışmalarımıza başlayacağız. Tabii ki Kocaeli milletvekiliyiz, bizim için öncelikli konu Kocaeli 'nin hak ve menfaatleridir. İktidar partisi milletvekili olarak da Kocaeli 'nin en güzel hizmetleri almasını sağlamaktır. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda da arzumuz 13 milletvekili arkadaşımızın birlikte hareket etmesi ve bu konudaki çalışmalarımızı parti ayrımı gözetmeden sürdürebilmektir. Bunun gayreti içeresinde olacağız."