AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı:'HDP’li seçmenlerin de oyuna talibiz” Haberi

-Nasıranlı ve beraberindekilerin Kantarcıoğlu ile görüşmesi

-Nasıranlı’nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı:"HDP’li seçmenlerin de oyuna talibiz”- "Biz zaten özellikle bugüne kadar HDP’ye oy vermiş ve onların oyuna rağmen onlara hizmet edilmemiş vatandaşlarımızın oyunu istiyoruz ki daha çok onlara hizmet edebilelim"- "Asla bu bu düşüncededir, bu şu düşüncededir diye kimseyi kayırmayacağız ve ötekileştirmeyeceğiz" DİYARBAKIR



- AK Parti’den Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, “Özellikle bugüne kadar HDP’ye gönül vermiş, HDP’ye oy vermiş kardeşlerimizden, vatandaşımızdan oy istiyoruz ki onlara daha fazla hizmet edebilelim. Bize bu yetkiyi versinler biz de o zaman ne gerekiyorsa, onlarla birlikte omuz omuza, kol kola girerek ortak akılla burayı idare edelim” dedi.

Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında İhlas Haber Ajansı



Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’nu ziyaret etti. Beraberindeki encümen adayları ile birlikte Kantarcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Nasıranlı, bir süre kent gündemi hakkında sohbet etti. Daha sonra seçim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Nasıranlı, 18 yıldır burada HDP belediyelerinin görev aldığını, halkın bugüne kadar HDP belediyelerinin yapmış olduğu çalışmaları, çalışmamalarını bildiğini söyledi.



Son iki yılda ciddi manada, hızlı bir şekilde yapılan hizmet ve çalışmaları da halkın gördüğünü kaydeden Nasıranlı, bazılarına çok zor gelse de aslında milletimizin ferasetinin açıldığını kendilerinin de belediye seçimlerini kazanarak mega projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi. “Biz milletimize hizmet etmeye talibiz” Kendilerinin şu ana kadar Kayapınar ilçesinde 3 seçim bürosu açtıklarını kaydeden Nasıranlı, şöyle devam etti: “En çok önemsenen ve insanların en çok önemsediği ve hasretle gelip bizimle buluştuğu nokta özellikle Huzurevleri semtinde açtığımız seçim bürosu oldu. Neden, çünkü 18 yıldır AK Parti’nin ilk defa seçim bürosu açtığı semtimiz oldu. Şu anda seçim bürosunu açtığımız yer, sürekli eylemlerin geliştiği nokta, yani AK Parti’nin bulunduğu noktaya taş atmalar, Molotof atmalar ve oraya yönelik yapılan hareketlerin hemen hepsi bu noktadan olmuş. Özellikle bizim encümen kadromuz da ciddi manada, millete hizmet edebilecek nitelikteki insanlardan oluşuyor. Biz bütün bir kadro ile halkımızla bütünleşerek ortak akıl ile onlarla bir araya gelerek burayı yönetmeye, idare etmeye, milletimize hizmet etmeye talibiz. Yapacağımız kentsel dönüşümlerle de buralarda kendi enerjisini üreten güneş enerjisinden yararlanan, elektriğini üreten akıllı binalar yapmak. Şimdi vatandaşımıza bunu söylediğimizde, bunu yaparsanız hayatımızı kurtarırsınız diyorlar. Biz zaten, derdimiz bu milletin hak ettiği değeri bulup hak ettiği refah seviyesine ulaşmasıdır.” “Biz vatandaşlarımıza balık vermeyeceğiz, tutmayı öğreteceğiz” Geldiklerinde kapıları iş dünyasına sonuna kadar açacaklarını dile getiren Nasıranlı, şu ifadeleri kullandı: “Biz geldiğimizde kapılarımızı iş dünyasına sonuna kadar açacağız. Öncelikle yılda 4-5 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Biz insanlarımıza balık vermeyeceğiz, balık tutmayı öğreteceğiz. Bizim derdimiz bugüne kadar kaçırtılmış olan iş adamlarımızı buraya çekmek ideolojisi ve düşüncesi ne olursa olsun bizim bu memleketi düzeltebilmemiz için herkesi kucaklamamız lazım. Bunu söylerken sözümüz onurumuzdur diyoruz. Asla bu bu düşüncededir, bu şu düşüncededir diye kimseyi kayırmayacağız ve ötekileştirmeyeceğiz.” "Biz daha önce HDP’ye oy vermiş kardeşlerimizin de oyunu istiyoruz" Seçim bürolarına bugüne kadar HDP’ye oy vermiş, gönül vermiş birçok vatandaşın geldiğini aktaran Nasıranlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kucaklaşıyoruz, bizim derdimiz yok, sosyal durumu kötü olan vatandaşlarımız için gıda bankası ve giyim mağazası açacağız. Belediyelere ideolojiyi sokmuşlar, biz belediyelerden ideolojiyi uzaklaştıracağız. Bizim derdimiz belediyelerde sadece AK Parti’li oy versin, ben o kesme hizmet edeyim, oraya gideyim gibi bir derdimiz yok. Biz zaten özellikle bugüne kadar HDP’ye oy vermiş ve onların oyuna rağmen onlara hizmet edilmemiş vatandaşlarımızın oyunu istiyoruz ki daha çok onlara hizmet edebilelim. 27 köy var Kayapınar ilçesine bağlı, bu köylerin hepsine muhtarlık binası yapacağız, yanına da her köye kütüphane oluşturacağız gençler yararlansın diye. Onun için özellikle bugüne kadar HDP’ye gönül vermiş, HDP’ye oy vermiş kardeşlerimizden vatandaşımızdan oy istiyoruz ki onlara daha fazla hizmet edebilelim. Bize bu yetkiyi versinler biz de o zaman ne gerekiyorsa, onlarla birlikte omuz omuza, kol kola girerek ortak akılla burayı idare edelim.” (YRT-

