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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
AK Parti itiraz etti, Bartın'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

AK Parti itiraz etti, Bartın'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile röp.

İlçe Seçim Kurulu Milletvekili Şahit 

-AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile röp.
-AK Parti binası
-Adliye binası

( BARTIN ) BARTIN

- AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın il genelinde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini ve geçersiz oyların yarın yeniden sayılacağını açıkladı.
24 Haziran 2018 günü yapılan 27. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Bartın'da AK Parti 1, CHP de 1 milletvekili çıkartmıştı. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 5 bine yakın geçersiz oy olduğunu yaklaşık 2 bin 500 oy farkı bulunduğunu bu sebeple de mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı.
AK Parti Bartın İl Başkanı Kalaycı, "5 bin 168 oyun tekrar sayılmasına karar verildi.
Yarın sabah saat 10.00 itibariyle sayılmaya başlanacak. Doğru olan netice ortaya çıksın, hak yerini bulsun. 2 bin 500 küsür gibi bir oy farkı var. Ama 5 bine yakın da geçersiz oy var. Onların sayılmasını istedik tekrar. O yüzden tekrar sayılsın bir bakalım dedik. İtirazımız oldu, mahkeme kabul etti. Yarın itibariyle oylar yeniden sayılacak" ifadelerine yer verdi. AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç ise "Bartın merkez ilçe ve ilçelerimizde toplamda 5 bin 500'ü aşan geçersiz oy var. Bu geçersiz oyların büyük bir kısmının AK Parti'ye yazılması gerektiği halde geçersiz yazıldığına yönelik müşahitlerimizden yoğun telefon aldık. Bu konuda tabii bazı sandıklarda tespitlerimiz oldu. Bunun için bütün teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız geçersiz oyları ve ne kadar AK Parti'ye yazılması noktasında itirazımızı yaptık. Merkez ilçe seçim kurulu kararını verdi. Geçersiz oyların yeniden sayımı yeniden söz konusu oldu. Şimdi o geçersiz oyların sayımını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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