AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı

- 24 Haziran Genel Seçimleri'nde İstanbul'dan milletvekili seçilen AK Partili 43 vekil, törenle mazbatalarını aldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda 27. Dönem AK Partili İstanbul milletvekilleri için mazbata takdim töreni düzenlendi.

Tören öncesi açıklamada yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçilen milletvekilleri başarılarından dolayı tebrik etti. Partilerinin milletvekillerinin durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Şenocak, “Milletiyle he zaman temas eden milletvekillerimiz önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla milletimizle beraber olacaktır. Seçimden seçime milletin kapısına giden milletvekilimiz olmadı. Milletvekillerimiz her zaman milletle iç içe oldular. Yükümüzün ağırlığının farkındayız. Milletimize yaptığımız hizmet milletimizin rızası ve gönülleri almak en büyük temennimiz olmuştur” dedi.

Şenocak’ın ardından kısa bir açıklama yapan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Münevver Aksüngü, seçilen vekilleri tebrik etti. Daha sonra düzenlenen törenle vekiller sırayla mazbatalarını aldı. Mazbata törenin ardından vekiller toplu olarak bölge bölge hatıra fotoğrafı çekildi. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı İstanbul 3. Bölge milletvekili Numan Kurtulmuş, “24 Haziran seçimleri geride kaldı. Seçimlerin merkezi İstanbul’du. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve de AK Parti en yakın rakiplerine fark atarak birinci oldular. Seçim İstanbul’da da Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda böyle bir şenlik havasında geçti. Çok ufak tefek olaylar dışında Allah’a şükür Türkiye genelinde keyifli bir seçim kampanyası yürüttük. Oldukça başarılı bir sonuç aldık. Bugün de burada milletvekili seçilen arkadaşlarımızın mazbata töreni gerçekleştirdi. Önümüzdeki parlamento gerçekten son derece önemli bir parlamentodur. Türkiye’de hem yeni sisteme geçiş sürecinin en güzel şekilde gerçekleşmesi, ilgili yasaların çıkartılması hem de yeni sistemin bütün kurum ve kurallarının kurulması bakımından bundan sonra bütün partilere ortak sorumluluk düşüyor. İster iktidarda olsun ister muhalefette olsun partiler bu anlamda büyük bir dayanışma içinde anlayış içerisinde yeni sistemi karacak çalışmaları yapacaklardır. Milletvekilliği arkadaşlarımız da güçlü bir meclisin üyesi olarak bundan sonra parlamentoda görev yapacak” şeklinde konuştu.

Seçimlerde Türkiye’nin en genç milletvekili seçilen Rümeysa Kadak ise, “Çok büyük sorumluluk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güvenine layık işler yapmak nasip olacak. Bir an önce eğitim ve gençlikle çalışmak istiyorum. Lisans eğitimim bitti ama eğitim hayatımız her zaman devam edecek inşallah” dedi.