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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşcu: ”24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir”

AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşcu: ”24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir”

Programdan detaylar

Dera Osmanpaşa Siyasi Parti Öğrenciler 

-Babuşcu'nun programa gelmesi
-Babuşcu'nun konuşması
-Dua edilmesi

( İSTANBUL ) AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşcu, ”24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir”- “Lütfen tercihinizi bir siyasi partiyi tercih ediyorum bilinciyle değil, nasıl bir Türkiye hayal ediyorum gerçeğiyle yapın”- AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu hemşehrileriyle iftarda buluştu İSTANBUL

- Hemşerileriyle iftar programında bir araya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, ”24 Haziran’da ülkenin geleceği adına bir tercih yapılacağını vurgulayarak,”24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir. Lütfen tercihinizi bir siyasi partiyi tercih ediyorum bilinciyle değil, nasıl bir Türkiye hayal ediyorum gerçeğiyle yapın” dedi.
Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında İstanbul’da yaşayan Trabzonlular bir araya geldi. Gaziosmanpaşa‘da gerçekleşen programa; AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.
AK Partili Milletvekili Babuşcu, iftar öncesi hemşerileriyle bol bol sohbet etti. Kur’an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualarla oruçlar açıldı. Programın ardından öğrencilerden oluşan kız horon ekibi horon oynadı. “24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir” 24 Haziran ‘da yapılacak tercihin siyasi boyuttan uzak bir tercih olduğunun altını çizen Aziz Babuşcu, ”Yaklaşmakta olan ve Türkiye açısından çok önemli bir tarih olan 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimin ülkemiz için, milletimiz için, çocuklarımızın yarınları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 24 Haziran’da yapacağımız tercih sandığa yansıtacağımız irade asla siyasi bir tercihten ibaret değildir. 24 Haziran’da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir. Nasıl bir Türkiye’ye göz açacağımıza dair, 25 Haziran sabahı buna dair bir tercihtir. Lütfen tercihinizi bir siyasi partiyi tercih ediyorum bilinciyle değil, nasıl bir Türkiye hayal ediyorum gerçeğiyle yapın” dedi
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