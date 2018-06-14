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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Baykurt: 'Bayramın ülkemize, milletimize, huzur ve bereket getirmesini diliyorum'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Baykurt: 'Bayramın ülkemize, milletimize, huzur ve bereket getirmesini diliyorum'

Baykurt bayramlaşması

Bayramlaşma İran Seçimleri 

-Vatandaşlarla sohbeti
-Detaylar

( İSTANBUL ) AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Baykurt: "Bayramın ülkemize, milletimize, huzur ve bereket getirmesini diliyorum"- AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Baykurt, Eyüpsultan’da vatandaşlarla bayramlaştı İSTANBUL

- AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların bayramını tebrik ederek, onlarla bol bol sohbet eden Baykurt, "Bayramın ülkemize, milletimize tüm insanlığa barış huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.
AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya gelen Baykurt, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşların bayramlarını tebrik ederek onlarla bol bol sohbet etti. Baykurt seçim çalışmalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. 24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Baykurt,"Bayramın ülkemize, milletimize, dünya insanına barış, huzur ve bereket getirmesini Allah’tan diliyorum. Ebu Eyyub El- Ensari’nin diyarında özellikle bu Ramazan Bayramı'nın yeryüzündeki bu acıların dinmesine, insanoğlunun birliğine, beraberliğine, barışına huzur getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Aziz milletimiz bayram öncelerinde bu tür kutsal mekanları ziyaret edip dualarda bulunuyorlar. Biz de bugün milletimizin arasına gelip onlarla hasbihal etme ihtiyacı hissettik. Bugün Eyüp Sultan’daki vatandaşlarımızla seçim çalışmalarımız kapsamında hem bayramlaşacağız hem seçim çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğiz. Aziz milletimizin, ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize tüm insanlığa barış huzur ve bereket getirmesini Cenab- ı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.
(HK-HB-
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