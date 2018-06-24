AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeki kalabalık havadan görüntülendi

- Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla vatandaşlar AK Parti istanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Parti binası önündeki coşkulu kalabalık, havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na akın etti. Sütlüce'deki AK Parti İstanbul Başkanlığı önünde toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu. AK Parti İstanbul Başkanlığı önünde toplanan kalabalık havadan görüntülendi.