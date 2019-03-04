AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:”Büyükçekmece Sahili’ni vatandaşların kullanımına açacağız”

-Binalı Yıldırım konuşma

-Mevlüt Uysal konuşma



( İSTANBUL )- AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece’nin hizmet alacağı var” İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve K Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, ”Büyükçekmece Sahili'ni vatandaşlara açacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’nin Tepecik Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Tepecik Meydanını dolduran vatandaşlara seslenen Yıldırım, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal için destek istedi. Büyükçekmece’de sahil kısmını vatandaşların kullanamadığını söyleyen Yıldırım, ”Büyükçekmece Sahili'ni vatandaşlara açacağız” dedi.

“Büyükçekmece’de yeşil ile maviyi buluşturacağız” Büyükçekmece’nin senelerdir hizmet alamadığını söyleyen Binalı Yıldırım, AK Parti’nin Büyükçekmece’yi kazanmasıyla hem Mimar Sinan Köprüsünü hem de sahil kısmını yeniden düzenleme çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Vatandaşların sahil kısmını kullanamadıklarını söyleyen Yıldırım, “Büyükçekmece Sahili vatandaşlara kapatmışlar, Mevlüt Uysal gelince sahili boydan boya sizin emrinize açacak. Ulaşım ve trafik sorunu çözüp metrobüsü Büyükçekmece’ye kadar getirecek. Büyükçekmece'de iki tane dere var. Buraları ihya edeceğiz, buraları yeşillendireceğiz. Bu alanlarda yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yeşille maviyi buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Büyükçekmece’de 3 bin 750 araç kapasiteli çeşitli yerlere otopark yapacağız. Mimar Sinan'ın bile güzelliğine hayran olduğu köprü, bu köprüyü bu perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz, hem de etrafındaki sahili düzenleyerek burayı Büyükçekmece'nin en gözde mekanı haline getireceğiz” diye konuştu.

“Büyükçekmece’nin hizmet alacağı var” Mevcut Büyükçekmece Belediyesi’nin yıllardır bazı bahaneler ile Büyükçekmece halkına hizmet götürmediğini söyleyen Uysal, Belediye Başkanı olduktan sonra bütün sorunları çözeceklerini söyledi.



Büyükçekmece’ye geldikleri zaman hizmet belediyeciliğinin geleceğini vurgulayan Uysal, ”2009’da Büyükçekmece’ye belde belediyesi ne hizmet yapmışsa o hizmetleri bir adım öteye götürememiş. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul’a belediye başkanı oldu İstanbul’un kaderi değişti. İstanbul’a AK Parti ile gelen belediyecilik anlayışı İstanbul’un kaderini değiştirdi. Biliyorsunuz daha sonra iktidara geldik Türkiye’nin kaderi değiştirdik. Ancak Büyükçekmece’nin kaderi değişmedi ama inşallah 31 Mart Yerel Seçimleriyle kaderi değişecek. Neden Büyükçekmece’ye hizmet yapılmadı diye sorduğumuz zaman hep Büyükşehir Belediyesi’ni sebep gösteriyorlar. Tepecik’te İSKİ’nin arıtma tesisi inşaatı vardı inşaat 2015’te bitti. O günden bugüne hiçbir hizmet gelmedi. Hadi Tepecik’te İSKİ problemi vardı, Celaliye’de, Kumburgaz’da, Mimar Sinan’da ne vardı? Orayı niye yapmadın? Maalesef iş yapmak istemeyen bahane buluyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Büyükçekmece halkı bize bu sorumluluğu verince eksik kalmış tüm hizmetlerini tamamlayacağız. Çünkü Büyükçekmece’nin geçmişten hizmet alacağı var” şeklinde konuştu.



