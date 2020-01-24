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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
AK Parti İl binası karşısında şüpheli çanta paniği Haberi

AK Parti İl binası karşısında şüpheli çanta paniği Haberi

BIRAKILAN ÇANTA

Şüpheli Paket Fünye Şüpheli Çanta Harekete Geç Irak 

-GÜVENLİK KORİDORUNUN HAZIRLANMASI
-BOMBA İMHA UZMANINDA DETAYLAR
-ÇANTANIN PATLATILMASI

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de AK Parti İl Binası karşında yol kenarına bırakılan şüpheli çanta hareketli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.Balıkesir’de Atalar Caddesinde meydana gelen olayda korkulu anlar yaşandı. AK Parti İl binası karşısına bırakılan şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik koridoru oluşturarak tedbir alırken cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın boş olmasını gören çevredeki meraklı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Cadde daha sonra trafiğe yeniden açıldı.
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