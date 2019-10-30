AK Parti İl Başkanları Toplantısı - Girişler - ANKARA
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi - İçişleri Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi.
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