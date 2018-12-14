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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti heyeti Romanya'da - BÜKREŞ İzle

AK Parti heyeti Romanya'da - BÜKREŞ İzle

- AK Parti heyetinin Liberal ve Demokratlar ittifakı milletvekilleriyle görüşmesi - AK Parti heyetinin PRO Romanya Partisi Genel Başkanı Victor Ponta’yı ziyareti - AB Dönem Başkanlığını devralacak Romanya'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, Rumen yetkililerle bir araya geldiBÜKREŞ (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığına hazırlanan Romanya'da Başbakan Yardımcısı Ana Birchall, İçişleri Bakanı Carmen Dan ve Avrupa Fonları Bakanı Rovana Plumb ile görüştü.Yılmaz başkanlığındaki heyet, Romanya'nın başkenti Bükreş 'teki temasların ikinci gününde İçişleri Bakanı Carmen Dan, Avrupa Fonları Bakanı Rovana Plumb ve hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri, Liberal ve Demokratlar ittifakı (ALDE) milletvekilleri, stratejik ortaklıkların yürütülmesinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ana Birchall ile bir araya geldi.Yılmaz başkanlığındaki heyet ayrıca eski Başbakan ve PRO Romanya Partisi Genel Başkanı Victor Ponta’yı ziyaret ederek, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler ve AB perspektifini ele aldı.Ülkedeki temaslarını AA muhabirine değerlendiren Yılmaz, Romanya’nın AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde nasıl pozitif bir gündem oluşturulabileceği hususunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.
Güvenlikten ekonomi ve AB konularına kadar birçok konuyu Rumen yetkililerle değerlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Çok yararlı temaslarımız oldu. Romanya'nın dönem başkanlığı sırasında Türkiye - AB ilişkileri açısından Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize kolaylığı, katılım öncesi fonların daha etkili kullanımı gibi birçok konu açısından çeşitli temaslarımız oldu." ifadelerini kullandı.Romanya'da büyük bir misafirperverlik gördüklerini anlatan Yılmaz, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik mevzuları her düzeyde ele aldıklarını söyledi.

"2018 yılını çok iyi kapatıyoruz. 6 milyar dolar üzerinde ticaret hacmine ulaşmış durumdayız." diyen Yılmaz, Romanya’nın dönem başkanlığının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Strateji Perspektif Vize Kolaylığı Milyar Dolar Hükümet 

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