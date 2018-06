AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Yanlış yapan varsa da mutlaka bedelini en ağır şekilde ödeyecek”

-Bülent Turan vatandaşlarla görüşmesinden görüntüler

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan eşi Kevser Turan’la birlikte oyunu memleketi Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Lisesi’nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “ Yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyetimizde 1950’den bu yana çok partili hayatımızda demokratik kültürün çok gelişmiş örneklerle doldu. Son 60-70 yıldır yapılan bu çok partili seçimlerde Türkiye’de açık, şeffaf, demokratik usule uygun seçim sandığı tüm dünyaya örnek oldu. Her ne kadar zaman zaman değişik manipüleler olsa da değişik iddialar olsa da toplumumuzun tüm kesimleri, seçimlere sahip çıktı. Sabah itibariyle tüm Çanakkale’nin köylerini ve ilçelerini takip ettik. 1 devlet görevlileri tarafından 2 her partinin sandık görevlileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi oluşturulmuş oldu. Bir daha söylüyorum. Çok erken dönem de tüm partilerin temsilcileri ve devlet memurları nezdinde tüm Çanakkale’miz sandıklarında sandık kurulları oluşturulmuş oldu. Yani seçimler Anayasa’nın ve ilgili yasaların ön gördüğü şekilde çok şeffaf, demokratik ve usule uygun şekilde devam ediyor. Asla bir yanlış söz konusu olmayacak. Yanlış yapan varsa da mutlaka bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Çünkü bu konuda yanlış yapanlara çok ağır cezalar ve yaptırımlar geldi biliyorsunuz. Ben böyle bir ihtimal ön görmüyorum. Çünkü her parti sandığa sahip çıkıyor. Bizler başta olmak üzere her parti sandığa sahip çıkıyor. Muhalefetin, küçük partilerin, büyük partilerin hepsinin sandıkta temsilcileri var. Bu temsilciler sayesinde sayımlardan sonra ortak zabıtlar tutulacak. Bu zabıtlar ilde birleştirilecek, Ankara’ya gönderilecek. Dolayısıyla bir farklı sonuç, bir farklı ihtimal asla söz konusu değil. Şimdi söz sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Kim kazanır kim kaybeder o başka bir soru ama milletin dediğine baş tacı demek. Mız mız yapmadan, mazeret üretmeden, itham da bulunmadan Türk demokrasisine katkı sağlamak hepimizin görevi. En iyi kararı halkımız verecektir” şeklinde konuştu.