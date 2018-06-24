AK Parti Grup Başkanvekili Turan davul çalarak seçim sonucunu kutladı

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları

-parti binası önündeki kutlamalar

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davul çalmasından görüntüler

-konvoydan görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Çanakkale il genelinde birinci parti oldu. AK Partililer, il binasına gelerek zafer coşkusunu davul ve zurnalarla kutladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan davul çalarak partililere eşlik etti. Açılan sandıkların ardından resmi olmayan sonuçlara göre 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Çanakkale il genelinde birinci parti oldu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ve AK Parti İkinci Sıra Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu parti il binasına gelerek, burada partililerin tebriklerini kabul etti. AK Parti il binasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “1950’den bugüne gelen Türkiye’nin demokrasi tarihinde çok partili hayat sicilinde çok özel bir günü bugün hep beraber yaşadık. Dünyaya örnek bir seçimin, şeffaf, demokratik halkın tüm katılımcılarının izleyebildiği, her partinin temsilcisinin olduğu, çok açık bir seçim sürecini beraber yaşadık. Kampanyamız bir ay kadar sürdü. Bu bir aylık kampanyamızda hiçbir partiye hakaret etmeden, hiçbir partiye olağanüstü polemiğe girmeden, yaptıklarımızı, iddialarımızı anlatarak, Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak, Çanakkale’mizde de birinci olmanın iddiasını ortaya koyduk. Çanakkale’de birinci olmazsak bir daha aday olmayacağız demiştik. Allah’a hamdolsun Çanakkale halkı bizi mahcup etmedi. Hizmetlerimize ve iddiamıza oy verdi. Hep söylemiştik. Bu şehre en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok Çanakkale’ye yakışır demiştik. Dolayısıyla, bugün Çanakkale’nin birinci partisi AK Parti’dir. Çanakkale’nin de, Türkiye’nin birinci partisi AK Parti’dir. Bu demokratik yarış içerisinde bize oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden daha büyük motivasyonla, daha büyük bir aşkla devam edeceğiz. Kazanan Çanakkale olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye’deki bu sistem değişikliğinin, vesayetçilere karşı daha demokratik, daha millete dayalı sistemin inşası için hep beraber besmele çekiyoruz. Tüm ülkemize, tüm şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı kutlamalar gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ve AK Parti İkinci Sıra Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, parti binası girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Turan’da, davulu eline alarak zafer coşkusunu ikiye katladı. Partililer, Turan’ın çaldığı ritimlere eşlik etti. AK Partililer daha sonra seçim kutlamasına araç konvoyuyla devam etti.

